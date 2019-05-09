FİNANS

M3 para arzı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 14:53 | Son Güncelleme

TCMB verilerine göre, 3 Mayıs'ta M3 para arzı, yüzde 0,34 artışla 2 trilyon 248,3 milyar liraya çıktı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,34 artarak 2 trilyon 248,3 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 3 Mayıs'ta M3 para arzı, yüzde 0,34 artışla 2 trilyon 248 milyar 326 milyon 208 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 26 Nisan'da 2 trilyon 240 milyar 613 milyon 615 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,38 azalarak 175 milyar 68 milyon 177 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,83 artışla 265 milyar 670 milyon 593 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,99 yükselerek 787 milyar 453 milyon 830 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,26 artışla 794 milyar 245 milyon 683 bin lira oldu.

PARTNERRamazan'da buraya akın ettilerRamazan'da buraya akın ettiler
Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracıKayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı
Kayseri'den Avrupa'ya kurbağa ihracatıKayseri'den Avrupa'ya kurbağa ihracatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
M3 Para Arzı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren karar!

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren karar!

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı

Kayseri'den Avrupa ülkelerine gümüş balığı ihracı

Kayseri'den Avrupa'ya kurbağa ihracatı

Kayseri'den Avrupa'ya kurbağa ihracatı

BİSAM: Nisan’da açlık sınırı 2,047, yoksulluk sınırı 7,080 lira

BİSAM: Nisan’da açlık sınırı 2,047, yoksulluk sınırı 7,080 lira

Rapor: Gelecek 10 yıl içinde 100 aracın 25’i elektrikli olacak

Rapor: Gelecek 10 yıl içinde 100 aracın 25’i elektrikli olacak

Çay tarımında hasat dönemi yarın başlıyor

Çay tarımında hasat dönemi yarın başlıyor

INTERCEM 100’üncü Konferansı İstanbul’da düzenlenecek

INTERCEM 100’üncü Konferansı İstanbul’da düzenlenecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.