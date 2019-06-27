FİNANS

M3 para arzı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 15:01 | Son Güncelleme

TCMB verilerine göre, 21 Haziran'da M3 para arzı yüzde 0,09 artışla 2 trilyon 262,5 milyar liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,09 artışla 2 trilyon 262,5 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 21 Haziran'da M3 para arzı, yüzde 0,09 artışla 2 trilyon 262 milyar 533 milyon 903 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 14 Haziran'da 2 trilyon 260 milyar 479 milyon 745 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,32 artarak 183 milyar 789 milyon 427 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,40 yükselerek 281 milyar 93 milyon 320 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,75 artışla 779 milyar 319 milyon 637 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,36 azalarak 781 milyar 119 milyon 827 bin lira oldu.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
THY New York hattında 542 bin yolcu taşıdıTHY New York hattında 542 bin yolcu taşıdı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
haftalık para ve banka istatistikleri M3

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Volkswagen heyecanı: Bin dönüm arazi hazır

Volkswagen heyecanı: Bin dönüm arazi hazır

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Dolarda gözler bu görüşmede! İşte son durum...

Dolarda gözler bu görüşmede! İşte son durum...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hilton 2119 Otel Raporu : 100 sonranın konaklama sektörü

Hilton 2119 Otel Raporu : 100 sonranın konaklama sektörü

Qu Dongyu FAO Genel Direktörü seçildi

Qu Dongyu FAO Genel Direktörü seçildi

Bosch'un Türkiye cirosu yüzde 25 artışla 19.2 milyar lira

Bosch'un Türkiye cirosu yüzde 25 artışla 19.2 milyar lira

THY New York hattında 542 bin yolcu taşıdı

THY New York hattında 542 bin yolcu taşıdı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

650 hayvancılık projesine, 100 milyon lira hibe destek

650 hayvancılık projesine, 100 milyon lira hibe destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.