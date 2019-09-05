M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,45 artarak 2 trilyon 366,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 29 Ağustos'ta M3 para arzı, yüzde 0,45 artışla 2 trilyon 366 milyar 661 milyon 378 bin liraya ulaştı. M3 para arzı, 23 Ağustos'ta 2 trilyon 356 milyar 133 milyon 672 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,06 artarak 207 milyar 833 milyon 529 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,27 artışla 291 milyar 17 milyon 697 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,03 azalışla 830 milyar 554 milyon 646 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,47 artarak 794 milyar 817 milyon 434 bin lira oldu.

