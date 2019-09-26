FİNANS

M3 para arzı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 15:06 | Son Güncelleme

TCMB verilerine göre, 20 Eylül'de M3 para arzı yüzde 0,65 artışla 2 trilyon 389,6 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,65 artarak 2 trilyon 389,6 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 20 Eylül'de M3 para arzı, yüzde 0,65 artışla 2 trilyon 389 milyar 642 milyon 399 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 13 Eylül'de 2 trilyon 374 milyar 246 milyon 953 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 6 artarak 208 milyar 827 milyon 510 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı de yüzde 0,67 artışla 298 milyar 96 milyon 800 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,17 yükselişle 845 milyar 552 milyon 642 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,23 azalışla 791 milyar 453 milyon 132 bin lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
haftalık para ve banka istatistikleri M3 TCMB

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