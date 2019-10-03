FİNANS

M3 para arzı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 14:51 | Son Güncelleme

TCMB verilerine göre, 27 Eylül'de M3 para arzı yüzde 0,17 artışla 2 trilyon 393,7 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,17 artarak 2 trilyon 393,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 27 Eylül'de M3 para arzı, yüzde 0,17 artışla 2 trilyon 393 milyar 667 milyon 393 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 20 Eylül'de 2 trilyon 389 milyar 642 milyon 399 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,91 artarak 210 milyar 719 milyon 639 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,57 artışla 302 milyar 781 milyon 910 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,15 yükselişle 846 milyar 802 milyon 781 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,51 azalarak 787 milyar 447 milyon 170 bin lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
M3 piyasalar TCMB

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