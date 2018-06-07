FİNANS

M3 para arzı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,48 azalarak 1 trilyon 838,4 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 1 Haziran ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 2,48 azalışla 1 trilyon 838 milyar 390 milyon 209 bin liraya indi.

M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 885 milyar 49 milyon 318 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,37 azalarak 181 milyar 35 milyon 187 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 3,66 azalışla 179 milyar 222 milyon 612 bin liraya geriledi.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,69 gerileyerek 736 milyar 302 milyon 403 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 5,53 azalarak 555 milyar 117 milyon 414 bin lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
M3 Para Arzı TCMB

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