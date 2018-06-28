FİNANS

M3 para arzı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 15:00 | Son Güncelleme

M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,59 azalarak 1 trilyon 899 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 22 Haziran ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 0,59 azalışla 1 trilyon 899 milyar 20 milyon 515 bin liraya indi.

M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 910 milyar 220 milyon 259 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 7,21 azalarak 187 milyar 641 milyon 431 bin liraya gerilerken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,27 artışla 189 milyar 729 milyon 923 bin liraya yükseldi.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,57 yükselerek 741 milyar 748 milyon 69 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,02 artarak 583 milyar 209 milyon 369 bin lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
M3 Para Arzı TCMB

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