M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,80 azalarak 1 trilyon 865,1 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 29 Haziran ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 1,80 azalışla 1 trilyon 865 milyar 143 milyon 561 bin liraya indi.

M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 899 milyar 286 milyon 319 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,31 artarak 191 milyar 969 milyon 570 bin liraya çıkarken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,81 azalışla 186 milyar 297 milyon 66 bin liraya geriledi.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,51 gerileyerek 738 milyar 84 milyon 158 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 5,03 azalarak 553 milyar 997 milyon 730 bin lira oldu.

