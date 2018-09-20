M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,32 azalarak 2 trilyon 135 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 14 Eylül'de M3 para arzı, yüzde 1,32 azalışla 2 trilyon 135 milyar 290 milyon 185 bin liraya geriledi. M3 para arzı, bir önceki hafta 2 trilyon 163 milyar 921 milyon 32 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,68 azalarak 186 milyar 458 milyon 233 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,57 artarak 240 milyar 472 milyon 925 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,39 artışla 782 milyar 422 milyon 317 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3,29 azalışla 725 milyar 47 milyon 17 bin lira oldu.

