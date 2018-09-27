M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,45 azalarak 2 trilyon 126 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 21 Eylül'de M3 para arzı, yüzde 0,45 azalışla 2 trilyon 125 milyar 632 milyon 851 bin liraya geriledi. M3 para arzı, bir önceki hafta 2 trilyon 135 milyar 290 milyon 185 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,67 azalarak 185 milyar 128 milyon 380 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,67 azalarak 238 milyar 852 milyon 359 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,22 artışla 784 milyar 110 milyon 322 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,47 azalışla 721 milyar 610 milyon 350 bin lira oldu.

