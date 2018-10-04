FİNANS

M3 para arzı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,12 azalarak 2 trilyon 81 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 28 Eylül'de M3 para arzı, yüzde 2,12 azalışla 2 trilyon 80 milyar 552 milyon 236 bin liraya geriledi. M3 para arzı, bir önceki hafta 2 trilyon 125 milyar 632 milyon 851 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,31 azalarak 182 milyar 707 milyon 56 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1 düşüşle 236 milyar 465 milyon 315 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,74 azalışla 778 milyar 291 milyon 458 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3,76 gerileyerek 694 milyar 480 milyon 200 bin lira oldu.

PARTNERSeksi hakem sınırlarını aştı! Önce futbol şov yaptı sonra da...Seksi hakem sınırlarını aştı! Önce futbol şov yaptı sonra da...
600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru
TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyorTOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
M3 Para Arzı TCMB

En Çok Okunan Haberler

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Memura ek gösterge müjdesi

Memura ek gösterge müjdesi

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor

Türkiye'nin en büyüklerindendi! Yarın satılıyor

Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı

Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Katar Havayolları Türkiye'de personel arıyor

Katar Havayolları Türkiye'de personel arıyor

Köpekler, biz onlara konuşurken neden kafalarını eğerler?

Köpekler, biz onlara konuşurken neden kafalarını eğerler?

Komreta: Blok zinciri teknolojisinin siber güvenlikte kullanabileceği yedi yöntem

Komreta: Blok zinciri teknolojisinin siber güvenlikte kullanabileceği yedi yöntem

600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru

600 kişilik kadroya 5 bin 200 başvuru

TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor

TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor

İnşaat sektöründe "konkordato" tedirginliği

İnşaat sektöründe "konkordato" tedirginliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.