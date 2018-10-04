M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,12 azalarak 2 trilyon 81 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 28 Eylül'de M3 para arzı, yüzde 2,12 azalışla 2 trilyon 80 milyar 552 milyon 236 bin liraya geriledi. M3 para arzı, bir önceki hafta 2 trilyon 125 milyar 632 milyon 851 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,31 azalarak 182 milyar 707 milyon 56 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1 düşüşle 236 milyar 465 milyon 315 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,74 azalışla 778 milyar 291 milyon 458 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3,76 gerileyerek 694 milyar 480 milyon 200 bin lira oldu.

