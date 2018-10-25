M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,6 azalarak 2 trilyon 16 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 19 Ekim'de M3 para arzı, yüzde 2,6 azalışla 2 trilyon 15 milyar 967 milyon 65 bin liraya indi.

M3 para arzı, 12 Ekim ile biten haftada 2 trilyon 70 milyar 611 milyon 425 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,2 artarak 175 milyar 153 milyon 61 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 7,0 azalarak 212 milyar 418 milyon 476 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,1 artışla 795 milyar 459 milyon 939 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 6,4 düşüşle 650 milyar 696 milyon 205 bin lira oldu.

