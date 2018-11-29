FİNANS

M3 para arzı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 14:57 | Son Güncelleme

M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,58 azalarak 1 trilyon 969,4 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 23 Kasım'da M3 para arzı, yüzde 1,58 azalışla 1 trilyon 969 milyar 445 milyon 399 bin liraya indi.

M3 para arzı, 16 Kasım ile biten haftada 2 trilyon 1 milyar 59 milyon 430 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,58 azalarak 165 milyar 199 milyon 410 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,68 gerileyerek 206 milyar 230 milyon 584 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,18 azalışla 791 milyar 808 milyon 58 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,68 gerileyerek 634 milyar 363 milyon 37 bin lira oldu.

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M3 Para Arzı

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