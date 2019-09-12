M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,52 azalarak 2 trilyon 354,3 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 6 Eylül'de M3 para arzı, yüzde 0,52 azalışla 2 trilyon 354 milyar 321 milyon 787 bin liraya indi. M3 para arzı, 29 Ağustos'ta 2 trilyon 366 milyar 698 milyon 944 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 5,48 azalarak 196 milyar 440 milyon 300 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,81 azalışla 288 milyar 669 milyon 355 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,40 artışla 842 milyar 159 milyon 292 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,65 azalarak 781 milyar 676 milyon 689 bin lira oldu.

