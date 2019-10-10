FİNANS

M3 para arzı azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

TCMB verilerine göre, 4 Ekim'de M3 para arzı yüzde 0,16 azalışla 2 trilyon 389,9 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,16 azalarak 2 trilyon 389,9 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 4 Ekim'de M3 para arzı, yüzde 0,16 azalışla 2 trilyon 389 milyar 939 milyon 409 bin liraya düştü. M3 para arzı, 27 Eylül'de 2 trilyon 393 milyar 704 milyon 515 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,56 azalarak 203 milyar 225 milyon 769 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,64 azalışla 300 milyar 853 milyon 335 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,09 yükselişle 847 milyar 540 milyon 23 bin lira, vadeli YP mevduatı yüzde 0,47 artarak 791 milyar 128 milyon 990 bin lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
M3 piyasalar TCMB

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