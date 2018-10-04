FİNANS

Macaristan AB'den Türk Akımı'nı engellememesini istedi

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 11:38 | Son Güncelleme

Macaristan, Avrupa Birliği'nden (AB) Türk Akım doğal gaz boru hattının hayata geçirilmesine engel olmamasını istedi.

İstanbul, 4 Ekim (DHA) - Macaristan, Avrupa Birliği'nden (AB) Türk Akım doğal gaz boru hattının hayata geçirilmesine engel olmamasını istedi.
Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Batı Avrupa, Rus doğal gazını kuzey rotası üzerinde satın alabilecek. Biz de Orta Avrupa olarak kendimiz için de böyle bir hak talep ediyoruz. Batı Avrupa ve Brüksel tekere çomak sokmamalı. Tük Akımı yoluyla güneyden bir rota üzerinde doğal gaz alma fırsatına sahibiz" dedi.
Bulgaristan ve Sırbistan ile, Türk Akımı üzerinden Bulgaristan-Türkiye sınırına gelecek doğal gazı Macaristan'a kadar taşımak için ikinci bir boru hattı inşaa edilmesi konusunda anlaştıklarını belirten Szijjarto, "Orta Avrupa'nın Batı Avrupa'nın yaptığı gibi Rusya ile enerji alanında işbirliğini büyütebileceğini umuyoruz" dedi.

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