İZMİR (AA) - Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı İhracattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı İstvan Joo, "Türkiye ile Macaristan arasında mükemmel uyumda bir politik koordinasyon bulunmakta. Macaristan güçlü Türkiye'yi destekliyor. Türkiye'yi stratejik bir partner olarak görüyoruz." dedi.

Joo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Macaristan arasında mükemmel bir iş birliği olduğunu söyledi.

Her iki ülkenin de aralarındaki ilişkiyi daha da geliştirmek için farklı alanlara yönelebileceğini belirten Joo, şöyle konuştu:

"Geçen yılın verilerine baktığımızda iki ülkenin toplam ticaret hacminin 3 milyar avro seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu hacmi arttırabileceğimiz çeşitli sektörler olduğuna inanıyorum. Macaristan'da faaliyet gösteren 32 büyük Türk şirketinin bin kişiden fazla istihdam yarattığını memnuniyetle görüyoruz, bu çok önemli. Daha çok Türk firmasının Macaristan'a gelip yatırım yapabilmesi için dost iş ortamı yarattık."

Macaristan'da kurumlar vergisinin yüzde 9 olduğuna işaret eden Joo, bunun Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük oran olduğunu dile getirdi.