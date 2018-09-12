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"Macaristan güçlü Türkiye'yi destekliyor"

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 10:04 | Son Güncelleme

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı İhracattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı İstvan Joo: - "Türkiye ile Macaristan arasında mükemmel uyumda bir politik koordinasyon bulunmakta. Macaristan güçlü Türkiye'yi destekliyor. Türkiye'yi stratejik bir partner olarak görüyoruz"

İZMİR (AA) - Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı İhracattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı İstvan Joo, "Türkiye ile Macaristan arasında mükemmel uyumda bir politik koordinasyon bulunmakta. Macaristan güçlü Türkiye'yi destekliyor. Türkiye'yi stratejik bir partner olarak görüyoruz." dedi.

Joo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Macaristan arasında mükemmel bir iş birliği olduğunu söyledi.

Her iki ülkenin de aralarındaki ilişkiyi daha da geliştirmek için farklı alanlara yönelebileceğini belirten Joo, şöyle konuştu:

"Geçen yılın verilerine baktığımızda iki ülkenin toplam ticaret hacminin 3 milyar avro seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu hacmi arttırabileceğimiz çeşitli sektörler olduğuna inanıyorum. Macaristan'da faaliyet gösteren 32 büyük Türk şirketinin bin kişiden fazla istihdam yarattığını memnuniyetle görüyoruz, bu çok önemli. Daha çok Türk firmasının Macaristan'a gelip yatırım yapabilmesi için dost iş ortamı yarattık."

Macaristan'da kurumlar vergisinin yüzde 9 olduğuna işaret eden Joo, bunun Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük oran olduğunu dile getirdi.

- Türklere davet

Ülkesine gelen Türk turist sayısından daha fazla Macar turistin Türkiye'ye seyahat ettiğinin altını çizen Joo, "Geçen yıl 73 bin Türk Macaristan'ı ziyaret etmiş. Macaristan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı ise bu rakamın üzerinde. Bu konuda karşılıklı iş birliği yapabilir, bu sayede Türk ziyaretçilerin Macaristan'da bir geceden daha uzun kalmalarını sağlayabiliriz. Macaristan'da Türk ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek bir çok cazip kültürel aktiviteler var." ifadelerini kullandı.

Joo, Macaristan'a yatırım yapan Türk iş adamlarının ürünlerini 500 milyonluk Avrupa Birliği pazarına sadece 24 saat içerisinde ulaştırma imkanına sahip olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerini değerlendiren Joo, "Türkiye ile Macaristan arasında mükemmel uyumda bir politik koordinasyon bulunmakta. Macaristan güçlü Türkiye'yi destekliyor. Türkiye'yi stratejik bir partner olarak görüyoruz. AB'ye üyelik sürecinde elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

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Macaristan ortak Partner

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