Macaristan'da 1,2 milyar avroluk petrokimya yatırımı

Horvath, polyolün yalıtımdan imalat sanayisine, otomotiv sektöründen mobilya ve tekstil endüstrisine kadar birçok alanda kullanıldığını dile getirerek, "2030 stratejimiz çerçevesinde, petrokimyada 4,5 milyar avro yatırım planlıyoruz. Stratejimiz kapsamında giderek büyüteceğimiz petrokimya yatırımlarımız açısından polyol tesisini mihenk taşı olarak görüyoruz." dedi.

Temel atma töreni öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan MOL Group Petrokimya ve Rafineri Yatırımlarından Sorumlu Başkan Vekili Ferenc Horvath, dünyada plastik ham maddesi olarak kullanılan polyol ürününe olan talebin giderek arttığını belirtti.

Alman Thyssenkrupp tarafından inşa edilecek polyol tesisi, 2021'in sonunda tamamlanacak ve ilk ürünler 2022 itibarıyla piyasaya sürülecek. 2023 itibarıyla tam kapasite çalışmaya başlayacak tesis yıllık 200 bin ton polyol üretecek ve 200 kişiye istihdam sağlayacak.

BUDAPEŞTE (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Macaristan'ın uluslararası petrol ve gaz şirketi MOL Group, 1,2 milyar avro yatırımla orta ve doğu Avrupa'da tek olacak entegre polyol üretim tesisinin temeli atıldı. Orta Avrupa ülkeleri ve Türkiye, şirketin en önemli hedef pazarları arasında yer alıyor.

Şu anda orta ve doğu Avrupa'daki polyol talebinin yıllık 1,4 milyon ton seviyesinde olduğunu kaydeden Horvath, pazarın rekabet etmek için yeterince büyük olduğunu söyledi.

Horvath, Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'nin kendileri için en önemli hedef pazarları arasında yer aldığını belirterek, "Türkiye pazarı giderek gelişiyor ve büyüyor. Türkiye'de otomotiv sektöründen imalat sanayisine birçok sektörü hedef pazarlarımız arasında aldık. Özellikle, poliüretanın en fazla kullanıldığı ve Türkiye'nin bu alanda Avrupa'da lider olduğunu söyleyebileceğim buzdolabı üretimi, öncelikli hedef sektörlerimizden biri." diye konuştu.

