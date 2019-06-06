MOSKOVA (AA) - Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Macaristan’ın TürkAkım boru hattı üzerinden gelecek gaz için gaz iletim sistemini yıl sonuna kadar genişleteceğini açıkladı.

Novak, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) gazetecilere yaptığı açıklamada, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macaristan’ın TürkAkım doğal gaz boru hattı için bazı hazırlıklar yaptığını anlatan Novak, "Yıl sonuna kadar gaz iletim sistemlerini genişletecekler. Yeni sistemleriyle 6 ila 10 milyar metreküplük doğal gaz iletebilecekler." dedi.

Rus gazını, Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Hattın yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

