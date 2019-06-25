FİNANS

Macaristan'dan Türk tırlarına ihracat engeli

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 15:40 | Son Güncelleme

UND: - "Türk ihraç ürünleri taşıyan taşımacılar Macaristan tarafından verilen yetersiz transit kotası nedeniyle Avrupalı müşterilerine Türk ihraç ürünlerini teslim edemiyor" - "Bu durum aynı zamanda Türkiye’de üretimi ve yatırımı olan Avrupalı firmaların ve ihracatçıların da önünde bir engeldir"

İSTANBUL (AA) - Türk ihraç ürünleri taşıyan taşımacıların Macaristan tarafından verilen yetersiz transit kotası nedeniyle Avrupalı müşterilerine Türk ihraç ürünlerini teslim edemediği bildirildi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Türk tırları Macaristan'ın ulaştırma politikasındaki bariyetler nedeniyle ihracatını arzu edilen seviyede gerçekleştiremiyor.

Derneğin açıklamasında, "Şu an itibarıyla Türk ihraç ürünleri taşıyan taşımacılar Macaristan tarafından verilen yetersiz transit kotası nedeniyle Avrupalı müşterilerine Türk ihraç ürünlerini teslim edemiyor, bu durum aynı zamanda Türkiye’de üretimi ve yatırımı olan Avrupalı firmaların ve ihracatçıların da önünde bir engeldir." ifadelerine yer verildi.

- İhracat yüklü araçlar bekliyor

Kapıkule sınır kapısı tır parklarında Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Slovakya, Çekya, Polonya’ya ihraç yüklü dolu onlarca aracın, 1 hafta sonra dağıtılacak kısıtlı geçiş izin belgesinin dağıtımını beklediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa’ya ihracatımızda başta yaş meyve sebze, kiraz, yarı mamuller, otomotiv, kimyasal maddeler, madeni, plastik maddeler ve demir çelik ürünleri olmak üzere alıcılarına ulaşamamaktadır.

Hem Türk ihracatı hem de Avrupalı ortaklarımız kaybediyor.
Verilen yıllık 36 bin geçiş izni yetmemekte olup, bu bir günde sadece 100 aracın, bir saatte 4 aracın Macaristan’ı geçmesi demektir.
Hem Türk ihracatı hem de Avrupalı ortaklarımız bu kısıtlamadan kaybediyor."

Açıklama, Türkiye- Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın 25-26 Haziran'da Türk ve Macar bakanların başkanlığında iki ülke arasında mevcut ekonomik ilişkileri değerlendirmek üzere Budapeşte’de bir araya geleceği ifade edilirken, toplantının Türk ihracatı ve taşımacılık sektörü için büyük önem taşıdığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan UND

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