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Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kayseri'de:

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 15:37 | Son Güncelleme

"Macaristan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler 2013 yılında stratejik seviyeye yükseldi. 2013 yılından itibaren Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kapsamında şu ana kadar 3 toplantı yaktık, 4. toplantı da 7 Kasım'da Budapeşte'de öngörülüyor" - "En büyük beklentimiz her zaman olduğu gibi iş dünyasından. 7 Kasım'da, şu anda hazırlanma aşamasında olan birçok projeyi bitireceğiz ve bunları net bir şekilde açıklayacağız"

KAYSERİ (AA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin 2013 yılında stratejik seviyeye yükseldiğini belirterek, "2013 yılından itibaren Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kapsamında şu ana kadar 3 toplantı yaktık, 4. toplantı da 7 Kasım'da Budapeşte'de öngörülüyor." dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret eden ve iş adamlarıyla bir araya gelen Matis, burada yaptığı konuşmada, yatırımcılara Macaristan tarafından verilen teşvik ve vergi sistemlerini anlatacaklarını söyledi.

Macaristan'ın şu ana kadar çok fazla yatırım çektiğini belirten Matis, "Bu yatırımcıların hemen hepsi, halinden memnun. Son zamanlarda tek tek potansiyel iş adamlarıyla çok sıkı iş birliği halinde ilgileniyoruz ve bütün dertlerini dinliyoruz. Macaristan tarafından sunulan sistem kapsamında, bizi öyle düşünün ki şu anda Avrupa'da başka yatırım yapılacak ülke yok. Şu anda bu rekabette kesinlikle birinciyiz ve bunun bilgisini Türkiye'nin dört bir köşesine götürmek istiyoruz. Bu nedenle çeşitli yerlerde buna benzer tanıtım toplantıları yapıyoruz ve bu toplantılardan sonra ilgi çok büyük oluyor." diye konuştu.

Şu ana kadar Türkiye'den Macaristan'a birkaç ciddi yatırım yapıldığını vurgulayan Matis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Macaristan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler 2013 yılında stratejik seviyeye yükseldi. 2013 yılından itibaren Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kapsamında şu ana kadar 3 toplantı yaktık, 4. toplantı da 7 Kasım'da Budapeşte'de öngörülüyor. Bu toplantı sırasında Türkiye'den birçok bakan ve ciddi iş adamı heyeti de Macaristan'a gidecek. Orada çeşitli görüşmeler yapacak. Bu toplantı için bu sene boyunca birçok ön hazırlık toplantısı yapıldı. Bunlardan birisi de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Macaristan'a yaptığı resmi ziyaretidir. En büyük beklentimiz her zaman olduğu gibi iş dünyasından. Yani 7 Kasım'da, şu anda hazırlanma aşamasında olan birçok projeyi bitireceğiz ve bunları net bir şekilde açıklayacağız."

KAYSO Başkanı
Büyüksimitci de Kayseri olarak Macaristan'da hem ihracat hem de ithalat yapan firmaları bulunduğunu, bu ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini vurguladı.

Büyükelçi Matis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı da ziyaret etti.

Ziyaretlerde Matis'e, Macaristan’ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve ALX Hungary Genel Müdürü Fikret Nas eşlik etti.

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kayseri Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Victor Matis

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