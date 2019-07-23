Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kayseri'de:

KAYSERİ (AA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin 2013 yılında stratejik seviyeye yükseldiğini belirterek, "2013 yılından itibaren Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kapsamında şu ana kadar 3 toplantı yaktık, 4. toplantı da 7 Kasım'da Budapeşte'de öngörülüyor." dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret eden ve iş adamlarıyla bir araya gelen Matis, burada yaptığı konuşmada, yatırımcılara Macaristan tarafından verilen teşvik ve vergi sistemlerini anlatacaklarını söyledi.

Macaristan'ın şu ana kadar çok fazla yatırım çektiğini belirten Matis, "Bu yatırımcıların hemen hepsi, halinden memnun. Son zamanlarda tek tek potansiyel iş adamlarıyla çok sıkı iş birliği halinde ilgileniyoruz ve bütün dertlerini dinliyoruz. Macaristan tarafından sunulan sistem kapsamında, bizi öyle düşünün ki şu anda Avrupa'da başka yatırım yapılacak ülke yok. Şu anda bu rekabette kesinlikle birinciyiz ve bunun bilgisini Türkiye'nin dört bir köşesine götürmek istiyoruz. Bu nedenle çeşitli yerlerde buna benzer tanıtım toplantıları yapıyoruz ve bu toplantılardan sonra ilgi çok büyük oluyor." diye konuştu.