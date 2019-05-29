FİNANS

MacKenzie Bezos varlığının yarısını bağışlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2019 10:21 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Mayıs (DHA)

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