FİNANS

Macron'dan Kenya'ya ekonomik destek sözü

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 22:42 | Son Güncelleme

Macron, bağımsızlığından bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk lider oldu

NAİROBI (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk kez bir Fransız liderin ziyaret ettiği Kenya'da ekonomik büyümeye destek sözü verdi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Macron'u başkent Nairobi'deki Devlet Sarayı'nda kabul etti.

Görüşme sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen liderler, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme arzusunda olduklarını dile getirdi.

"Burada sizinle birlikte olduğum için çok mutlu ve gururluyum." diyen Macron, Kenya ile ekonomi ve güvenlik gibi farklı alanlarda çalışmak için kararlı olduklarını söyledi.

İki ülke arasındaki yeni anlaşmaların aynı zamanda yeni bir ekonomik ortaklığı da beraberinde getireceğini belirten Macron, teröre karşı mücadele konusunda ortak çalışacaklarını ifade etti.

Macron, "Yapmak istediğimiz şey, sizin yeni büyüme gündeminizin parçası olmak." dedi.

Kenyatta ise Fransa'nın yapımına destek olacağı Nairobi'deki raylı sistemin milyonlarca insanın hayatına olumlu katkıda bulunacağını anlattı.

İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1963 yılından bu yana Kenya'ya ilk kez ayak basan Fransız lider olan Macron, öncesinde Cibuti ve Etiyopya'yı ziyaret etmişti.

Macron, Doğu Afrika ülkelerine yaptığı ziyaretlerde ekonomi ve savunma alanlarındaki iş birliğini artırmak istediklerine dikkati çekmişti.

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Afrika Fransa Kenya Macron

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