İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Mavi Üst Yöneticisi (CEO) Cüneyt Yavuz, Made in Turkey için global pazarda kaliteli algısının hakim olduğunu belirterek, "Made in Turkey'i gururla taşıdığımızı düşünüyorum. Tüketiciler üzerinde, ‘Tekstil ülkesi Türkiye'den çıkan ürünler kalitelidir’ imajı var. " dedi. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yavuz, Türkiye'nin tekstilde kaliteli ürünün üretildiği bir ülke olduğunu söyledi. Yavuz, tekstil sektörü için Türkiye’nin altyapısının çok uygun olduğunu vurgulayarak, "Bu da bizim en önemli avantajımız. Bunları bir araya koyduğunuz zaman önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde çok ses getireceğiz." diye konuştu. Hazır giyimde Türkiye'nin çok mesafe katettiğine dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti: "Bugün Romanya, Kuzey Afrika, Rusya, Orta Doğu ve yakın coğrafyaya gidildiğinde AVM'leri dolduran pek çok Türk markası görülebilir. Bunların bir kısmı da pazar lideri konumunda bulunuyor. Made in Turkey için global pazarda kaliteli algısı hakim. Made in Turkey'i gururla taşıdığımızı düşünüyorum. Tüketiciler üzerinde, ‘Tekstil ülkesi Türkiye'den çıkan ürünler kalitelidir’ imajı var."

- "Hazır giyim ve modada Türkiye dünyada ses getiriyor" Cüneyt Yavuz, hem sosyal medya hem de televizyon reklamları ile değer yaratan birçok hazır giyim markası olduğunu ifade etti. Türkiye’nin pazarlama, müşterisine yakınlaşma, değer yaratma ve imaj geliştirme anlamında çok yol aldığını aktaran Yavuz, şöyle devam etti: "Türkiye'de doğru konumlanan, müşterisini anlayan, işini düzgün yapan şirketler daha sonra yurt dışına daha sağlam gider. O yüzden bu bir süreç. Köklü markalara baktığınızda, bunların uzun zaman bilgi ve yatırımları var. Yurt dışında Türk markaları da epey yol aldı. Gidecek yolumuz elbet var ama burası genç ve yaratıcı bir ülke. Japon arabaları Amerika pazarına ilk girdiğinde; Honda, küçük Civic ile başladı. 10 yıl sonra Koreli Hyundai ile girdi. Bugün Honda'nın birçok modeli var. Mercedes kalitesinde arabada yapıyor. Hyundai'nin de Mercedes kalitesinde Genesis kalitesinde arabası var. Bu bir süreç. Biz şimdi müşteri ve pazarı kapmak adına Türkiye'nin en iyi bildiği kaliteyi çok iyi fiyata sunuyoruz. Marka ve bunun algısı sonra gelecek. Hazır giyim ve modada Türkiye dünyada ses getiriyor. Türkiye üst lige yeri zamanı geldiğinde çıkacak."