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Maden İhracatının Yıldızları Final Ödül Töreni

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 23:31 | Son Güncelleme

EİB tarafından Bursa'da gerçekleştirilen törende, maden ve doğal taş sektöründe en çok ihracat yapan firmaların temsilcilerine plaket verildi

Ege Maden İhracatçılar Birliği (EİB) tarafından Bursa'da gerçekleştirilen törende maden ve doğal taş sektöründe en çok ihracat yapan firmalar ödüllendirildi.

Bursa'daki bir otelde düzenlenen ödül töreninin açılışında konuşan EİB Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Bursa Blok Mermer Fuarı öncesi düzenledikleri töreni geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Maden sektöründe yüzde 5'lik bir düşüş yaşandığını hatırlatan Kaya, işlenmiş üründe bir çıkış yakaladıklarını, "İnadına üretim, inadına ihracat" mottosuyla ihracat yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaya, bu yıl 5'incisi düzenlenen ve uluslararası boyut kazanan Bursa Blok Mermer Fuarı'na sahip çıkacaklarını belirterek, "Özelde Bursa ama bizim için Türkiye. Çünkü Türkiye'deki tüm üreticiler fuarda ürünlerini sergileyecek. Bizim başka şansımız yok. Bir araya gelmek ve birbirimizi dinlemek zorundayız. Kolektif akla önem vermek zorundayız." dedi.

- "Elektrik ve akaryakıttaki ÖTV'nin kaldırılmasını istiyoruz"

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer de maden ihracatının içinde çok önemli bir yeri olan doğal taş ihracatının maden ihracatının yaklaşık yarısını oluşturduğunu aktardı.

Bu nedenle doğal taş sektörüne önem verildiğini kaydeden Dinçer, "Doğal taş ile ilgili çeşitli ticaret heyetleri düzenliyoruz. İhracatı artırmanın ana formülü bire bir görüşmeleri, yurt dışında ve içinde, fuarlar ve ticaret heyetleri aracılığıyla gerçekleştirebilmek." diye konuştu.

Dinçer, maden sektörünün büyük sorunlarının olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu ekonomik şartlarda elektrik, akaryakıt, enerji maliyetlerimizin yüksekliği nedeniyle rekabet gücümüzü de kaybediyoruz. Bununla ilgili yeni bir çalışmada da uluslararası kuruluşlara enerji maliyetlerini yaptıracağız. Denizcilik sektörüne nasıl yapılmışsa madencilik sektöründe de elektrik ve akaryakıttaki ÖTV'nin kaldırılmasını istiyoruz. İndirim veya tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik özellikle bu dönemde bu sektörün ihtiyacı var. Çünkü maden sektörü diğer sanayi kuruluşlarının tamamının ham maddesini oluşturuyor. Otomotiv, kimya, ilaç gibi sayılabilecek tüm sanayilerin ham maddesi maden ürünü. Türkiye İhracatçılar Meclisi beş stratejik sektör belirledi. Madencilik sektörü bunun içinde yok. Madencilik sektörü stratejik sektörlerin ham maddesini oluşturan en önemli stratejik sektör."

Konuşmaların ardından maden ve doğal taş sektörü ihracatında dereceye giren 34 firmanın temsilcilerine plaketleri takdim edildi. Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, Kayseri ve Konya'da faaliyet gösteren ve ödül alan 34 firma, 2018'de toplamda 290 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Madencilik sektöründe en çok ihracat yapan ilk üç firma Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret AŞ. (birinci), Dimin Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. (ikinci) ve Alabanda Madencilik Dış Ticaret AŞ. (üçüncü) oldu.

Doğal taş sektöründe en çok ihracat yapan ilk üç firma ise Aytan Mermer Madencilik (birinci), Medmar Mermer Madencilik (ikinci) ve F2C Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ. (üçüncü) olarak açıklandı.

Ödül törenine, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı İbrahim Alimoğlu, Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu ile maden ve doğal taş sektörünün temsilcileri katıldı.

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