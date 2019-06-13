FİNANS

Maden İhracatının Yıldızları ödül töreni

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 22:33 | Son Güncelleme

Ege Maden İhracatçıları Birliğince, maden ve mermer sektöründe en fazla ihracat yapan firmalar ödüllendirildi - EMİB Başkanı Kaya: - "Doğal taş ihracatında, 2019 yılında şu anki verilere baktığımızda 1 milyar lirayı geçebilecek noktaya doğru gidiyoruz"

DENİZLİ (AA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, "Doğal taş ihracatında, 2019 yılında şu anki verilere baktığımızda 1 milyar lirayı geçebilecek noktaya doğru gidiyoruz." dedi.

Birlik tarafından Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Maden İhracatının Yıldızları" ödül töreninde Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta'da faaliyet gösteren ve 2018'de Türkiye'ye 85 milyon dolar döviz kazandıran 36 doğal taş ihracatçısı firmaya ödülleri verildi.

Kaya, ödül takdiminin ardından yaptığı açıklamada, 2018 yılının özellikle maden sektöründe Türkiye'deki tüm ihracattaki düşüşe paralel bir düşüşün yaşandığını söyledi.

Türkiye genelinde sektördeki ihracatın yüzde 8'lik bir düşüş yaşamasına rağmen Ege'de yüzde 7'lik bir artışla kapatmalarının sevindirici olduğunu belirten Kaya, "916-918 milyar liraya geldik. Biz doğal taş ihracatında, 2019 yılında şu anki verilere baktığımızda 1 milyar lirayı geçebilecek noktaya doğru gidiyoruz. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. " şeklinde konuştu.

Kaya, 2019 yılı hedeflerinin başında yeni pazar alanlarının olduğunu, özellikle Çin ile Amerika arasında yaşanan ticaret savaşlarının Türk doğal taşına ciddi bir katkı sağladığını ifade ederek, bu kısa süre içerisinde Çin ile Amerika'nın vergisel ve diğer anlamdaki uyuşmazlıklarının sektörün lehine işlediğini kaydetti.

Amerika'daki gelişmelerle sektörde en az 150-200 milyon dolarlık bir artış beklediklerini anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Yeni alanlarla da bunu yükselteceğiz. Orta Doğu'da da ciddi gelişmeler var. 2019 geçen yıldan daha iyi olacak. Doğal taşın bir özelliği var. Doğal taş geçmişten buya özelliğini koruyor. Tabii ki dünyadaki daralmalar, özellikle çevremizde Suriye ve Irak bölgesindeki sıkıntılar da bizi etkiliyor. Buna rağmen bu çıkışı yakaladık."

Kaya, artık bir saatte bile çok şeyin değiştiğini, en azından stabil ortamın devam etmesi halinde 2019 son çeyreğinde ciddi bir hamle beklediklerini, frene basan ve kontak kapatan yatırımcıların artık "tamam" diyerek yatırım ve üretime yönelmelerini hedeflediklerini dile getirdi.

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların hedeflerini etkilediğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Şu algı bizi çok rahatsız ediyor; dövizin yükselmesi ihracatçıya yarıyor. Hayır arkadaşlar. İnanın 7,25'lerle dövizin bu fırlamasıyla alıcıların inanılmaz baskıları ve talepleriyle o daralan dünyadaki ticaret hacminden dolayı bir sürü firmamız indirim yaptı. Daha sonra kur 5,15'lere geldi. Nakliye ve buna benzer tüm girdilerden dolayı gelen zamlar halen sırtımızda duruyor."

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Anahtar Kelimeler:
doğal taş ihracat Maden tören

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