"Maden ihracatının yüzde 90'ından fazlası Türkiye'de döviz olarak kalıyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkan Vekili Rüstem Çetinkaya, madenin ithal girdi maliyeti çok düşük olduğu için net ihracata katkısının çok yüksek olduğunu belirterek, "Yapılan her birim maden ihracatının yüzde 90'dan fazlasının Türkiye'de döviz olarak kalıyor. Sektör bu anlamda dış ticaret açığının azalmasına katkı veren en önemli sektörlerden biri." ifadelerini kullandı.

İMİB'den yapılan yazılı açıklamada, birlik tarafından düzenlenen Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu bilgilendirme toplantısının dördüncüsünün Kayseri'de gerçekleştirildiği belirtildi.

Madenciliğin Türkiye için çok önemli ve potansiyeli yüksek bir sektör olduğuna işaret eden İMİB Başkan Vekili Rüstem Çetinkaya, Türkiye'nin sahip olduğu rezerv potansiyelini yeterince değerlendiremediğini kaydetti.

Çetinkaya, madenin ithal girdi maliyeti çok düşük olduğu için net ihracata katkısının çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, yapılan her birim maden ihracatının yüzde 90'ından fazlasının Türkiye'de döviz olarak kaldığını ve bu anlamda sektörün dış ticaret açığının azalmasına katkı sağlayan en önemli sektörlerden biri olduğunu belirtti.