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Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Bursa'da kuruluyor

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 21:55 | Son Güncelleme

MADEN Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, Türkiye'nin ilk Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni Bursa Orhaneli'de kurmak için yola çıktıklarını ve bakanlık onayını aldıklarını söyleyerek, "Bu bölgede 50'ye yakın mermer ve maden işleyen fabrikamız olacak" dedi.

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- MADEN Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, Türkiye'nin ilk Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni Bursa Orhaneli'de kurmak için yola çıktıklarını ve bakanlık onayını aldıklarını söyleyerek, "Bu bölgede 50'ye yakın mermer ve maden işleyen fabrikamız olacak" dedi. Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) üyesi derneklerin temsilcileri, sektörün sorun ve çözüm önerilerini konuşmak üzere Bursa'da bir araya geldi. MADSİAD ev sahipliğinde otelde düzenlenen toplantıya, TÜMMER Başkanı Raif Türk de katıldı. MADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu, kamuoyunda mermer blokların Çin'e bedavaya satılıp, işlenmiş ürün olarak ciddi fiyatlarla geri alındığına ilişkin yanlış bir algı olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Çin'e sattığımız işlenmemiş mermer bloğun, işlenmiş hali ile binde birini dahi geri almıyoruz. Söylendiği gibi Çin'e de mermer blokları çok ucuz satmıyoruz. Türkiye'de 10 bini geçkin irili ufaklı mermer fabrikası var. Bunun kaçı bu dediğimiz CNS teknolojisi ile mermer işleyebiliyor, yurt dışında otel projesi yapma kabiliyeti var? 10 bin firmada 100 firma. Yani yüzde 1. Yüzde 1 ile bu emsal gösteriliyor. Milletimizin içi rahat olsun. Mermer blok İtalya'da, ispanya'da, Yunanistan'da hangi şartlar ile satılıyorsa Türkiye'de de aynı şartlar ile satılıyor. Zaten başka türlüsü olsa rekabet edemeyiz. Yılda 7 milyon tonu geçkin mermer blok üretiyoruz. Mermer fabrikaları bunun 3 milyon tona yakınını işleyebiliyor. Kalan 4 milyon tonunu da ihracata satıyoruz. Mermerlerimizden ve madenlerimizden gelen geliri arttırmak için de mermer ve maden işleyen yüksek teknolojiye sahip mermer fabrikalarına yatırım yapmamız gerekir." TÜRKİYE’NİN İLK MADEN OSB'Sİ KURULUYOR Bu hedef için de Türkiye'nin ilk Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni Bursa Orhaneli'de kurmak için yola çıktıklarını ve bakanlık onayını aydıklarını belirten Erol Efendioğlu, "Bu bölgede 50'ye yakın mermer ve maden işleyen fabrikamız olacak. Bu projenin bizi en mutlu eden yanı bölgenin istihdamına çok ciddi katkı yapacak olması. 2000'li yılların başında doğal taş ihracatı 200 milyon doları bulmuyordu. 15 yıl içinde 2 milyar doları geçtik. 10 yıl içinde bu rakamı 7 milyar dolar yapmayı hedefliyoruz" dedi. 'ZEYTİN YASASI İSTİYORUZ' Başka bir sıkıntının da zeytin kanunu olduğunu dile getiren MADSİAD Başkanı Efendioğlu, "Kanun, düzenlenmesi için 7 sefer Meclis'e gelip 7 sefer geri çekildi. Peki biz madenciler ne istiyoruz? Zeytincilikte rakibimiz İtalya, Yunanistan, İspanya'da zeytin kanununun esasları nasılsa biz öyle bir zeytin yasası istiyoruz. AB'de zeytin yasası nasılsa biz öyle bir zeytin yasası istiyoruz. İşin enterasan tarafı zeytin yasasından biz mermeciler, madenciler kadar mağdur zeytincilerin bizzat kendisidir. Birçok zeytinci ile konuştum. Ciddi sıkıntıları var" diye konuştu. TÜMMER Başkanı Raif Türk de, Çin'e ucuz ve işlenmeden mermer satılması ile ilgili kamuoyu algısının özellikle yaratıldığını söyledi.

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