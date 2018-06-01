Maden raporlama komisyonu üyelerine huzur hakkı ödenecek

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu başkan ve üyelerine, katıldıkları komisyon toplantıları için huzur hakkı ödenecek.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu'nun başkan ve üyelerine, katıldıkları komisyon toplantıları için, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine de ödenen net aylık ücret tutarındaki huzur hakkı ödemesi yapılacak.

Komisyon toplantısının ayda birden fazla olması halinde, sadece bir toplantı için ödeme gerçekleştirilecek.

