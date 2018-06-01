FİNANS

Maden raporlama komisyonu üyelerine huzur hakkı ödenecek

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 09:39 | Son Güncelleme

Maden raporlama komisyonu üyelerine huzur hakkı ödenecek

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu başkan ve üyelerine, katıldıkları komisyon toplantıları için huzur hakkı ödenecek.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu'nun başkan ve üyelerine, katıldıkları komisyon toplantıları için, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine de ödenen net aylık ücret tutarındaki huzur hakkı ödemesi yapılacak.

Komisyon toplantısının ayda birden fazla olması halinde, sadece bir toplantı için ödeme gerçekleştirilecek.

PARTNERSorular keyfini kaçırdıSorular keyfini kaçırdı
Hakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruzHakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruz
Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandıSondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bakanlar kurulu resmi gazete Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çayınız hazırsa geliyorum' dedi gençlerle sahur yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çayınız hazırsa geliyorum' dedi gençlerle sahur yaptı

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Dolar ne kadar oldu? 1 Haziran dolar kuru

Dolar ne kadar oldu? 1 Haziran dolar kuru

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

SGK'ya borcu olanlara müjde! Taksitle ödenebilecek

SGK'ya borcu olanlara müjde! Taksitle ödenebilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruz

Hakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruz

Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı

Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı

Bursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldı

Bursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldı

Tarsus'taki dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Tarsus'taki dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Aytemiz  'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattı

Aytemiz  'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattı

2.25 milyar liralık Florya arsası için imzalar atıldı

2.25 milyar liralık Florya arsası için imzalar atıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.