Maden sahaları fabrikaların kurulması şartıyla ihaleye çıkarılacak

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Madenin işlenmesi için gerekli bütün teknolojik altyapı ve yatırımları artık ülkemizde yapmaya karar verdik. Maden sahalarımızı, yarı mamul ve nihai ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlayacağız." dedi.

Dönmez, Bilecik Belediyesi ek hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Şeyh Edebali'nin kendilerine miras bıraktığı, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyen yönetim anlayışının mirasçıları olarak bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan bütün ülkeyi kucaklayan bir hizmet anlayışı ile vatandaşları memnun, ülkeyi de imar etmenin mücadelesini verdiklerini söyledi.

Bu yola milletle beraber çıktıklarını belirten Dönmez, "Her türlü zorlukta milletimizin desteğini hep yanımızda hissettik. 'Ey Oğul, millete sırtını dönme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de diri tutan da bu irfandır' diyen Şeyh Edebali'nin yüzyılları aşıp gelen öğüdü devlet yönetiminde bizlerin her zaman yol göstericisi olacaktır. Sadece bu günün değil geleceğin de inşası bizlerin sorumluluğunda." diye konuştu.