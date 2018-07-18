Maden sahası ihaleleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, hukuki durumları sona eren 600 maden sahası ile 16 küçük alan maden sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanun hükmü uyarınca hukuki durumları sona eren 32 adet I-b Grubu, 74 adet II-b Grubu, 6 adet III. Grup, 4 adet V. Grup ve 484 adet IV. Grup olmak üzere toplam 600 maden sahası ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

Söz konusu sahaların koordinat döküm ve alanları ile ihale tarihlerini içeren listeler, Genel Müdürlüğün internet sayfasında 30 gün süreyle ilan edilecek.

İstekliler başvurularını, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde doğrudan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda İhale Komisyonu'na yapacaklar.

Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihalelerde verilecek teminatlar, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

Öte yandan 13 adet II. Grup ve 3 adet IV. Grup olmak üzere toplam 16 küçük alan maden sahası ihalesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.