Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, "Madencilik sektörü beraberinde bir sürü sektörün gelişmesini etkilemektedir, öncülük etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada maden sektöründeki ihracatımız yıllık 4 ile 4,5 milyar dolar bazında." dedi.

Adıyaman'da Türkiye Madenciler Derneği, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) ile Mermerciler ve Madenciler Derneği tarafından "Mermer Üreticiliği Toplantısı" düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman mermerinin tescillenmesi gerektiğine işaret etti.

- "Mermeri tescilleyeceğiz"

OSB ile mevcut istihdam sayısının daha da yükseleceğine dikkati çeken Kalkancı, "Her ilin, her ülkenin nasıl tescillenmiş ürünleri varsa biz de mermeri tescilleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Emiroğlu, derneklerinin sektörün en eski ve en köklü sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Madenciliğin dünyada saygınlığının yüksek olduğunu dile getiren Emiroğlu, "Madencilik eli öpülesi bir meslek olarak değerlendirilmektedir. Sektörümüzün önünde birçok engeller de var. Bu engelleri aştığımız zaman Türkiye'nin mevcut potansiyelini değerlendirmek ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamak mümkündür." diye konuştu.