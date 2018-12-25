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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulumu tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 10:31 | Son Güncelleme

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulumu tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) fiili kurulumunun tamamlandığını bildirdi.

Cansız, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, MAPEG'in maden ve petrol sektörünün çatı kuruluşu olduğunu belirtti.

Hazırlanan MAPEG logosunun üç renkten oluştuğunu kaydeden Cansız, "MAPEG'in fiili kurulumu tamamlanmıştır. Yeniden kuruluşun simgesi olarak hazırlanan MAPEG logosunda, mavi ile petrol sektörüne, kırmızı ile maden sektörüne ve yeşil ile de çevre duyarlılığına vurgu yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cansız, logodaki hilaller ve yıldızın Türk Bayrağı'ndaki hilal ve yıldıza atfen oluşturulduğunu ve Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında sektördeki yeniden doğuşu ve yükselişi simgelediğini de vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
çevre enerji Maden Mithat Cansız petrol

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