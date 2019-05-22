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Madenciler hem istihdamı hem ihracatı artırmak istiyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 15:16 | Son Güncelleme

Turkmag Madencilik Sinter Manyezit Fabrikası Müdürü Hüseyin Genç: - "15 milyon dolar ihracatı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bazı orman ve patlayıcı madde izinlerimizin çıkmamasından dertliyiz. Bunun önümüzdeki günlerde hızla çözülerek tarafımıza olumlu dönüş yapılmasıyla istihdam ve ihracatı artıracağız" - Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Hedefleri inşallah süresi dolan ocakların ruhsatının yenilenmesi. Yeni ocaklarla en az 600 kişiyi daha istihdam etmek istiyorlar. Erzurum valisi olarak atandığım günden bu yana istihdam yaratan bütün müesseselerin yanında olmaya gayret ediyorum"

Türkiye'de sinter manyezit üreten 3 büyük firmadan biri olan Turkmag Madencilik Sinter Manyezit Fabrikası Müdürü Hüseyin Genç, "15 milyon dolar ihracatı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bazı orman izinlerimizin, patlayıcı madde izinlerimizin çıkmamasından dertliyiz. Bunun önümüzdeki günlerde hızlı şekilde çözülerek, tarafımıza olumlu dönüş yapılmasıyla istihdam ve ihracatı artıracağız." dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu ile Aşkale ilçesinde faaliyet gösteren Turkmag Madencilik Sinter Manyezit Fabrikası'nı ziyaret etti.

Fabrika müdürü Hüseyin Genç ve işletme sahibi Salih Cihan'dan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Memiş, daha sonra baret takıp fabrikayı ve maden ocağını inceledi.

Ruhsatı dolan ocakların ruhsatlarının yenilenmesi ve maden çıkarmak için kullanılan patlayıcı madde kullanımı konusunda gerekli izinlerde kolaylık sağlanması konusunda Vali Memiş'ten talepte bulunan fabrika yöneticileri, bu sorunların giderilmesiyle ihracatı ve istihdamı artıracaklarına dair söz verdi.

Vali Memiş, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 400 kişiyi istihdam eden firmanın ürettiği madeni, yarı mamul olarak yurt dışına ihraç ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki bu işi yapan 3 büyük firmadan birisi burası. Firmanın çalışan ve yöneticileriyle bir araya geldik. Bizden birtakım istekleri oldu, benim gördüğüm bir takım eksikler var onları da ben ilettim. Hedefleri inşallah süresi dolan ocakların ruhsatının yenilenmesi. Yeni ocaklarla en az 600 kişiyi daha istihdam etmek istiyorlar. Erzurum Valisi olarak atandığım günden bu yana istihdam yaratan bütün müesseselerin yanında olmaya gayret ediyorum."

Memiş, fabrikanın bürokratik sorunlarını çözeceklerini belirterek, "İhracat rakamlarımızın düşük olmasının en büyük sebeplerinden birisi bu tür firmaların ihracat ve vergi ile ilgili işlemlerini İstanbul üzerinden yürütmeleridir. Kendilerine rica ettim, Erzurum'a alacaklar. 2011 yılında 30 milyon dolarlık ihracat yapmışlar sonra piyasanın şartlarından dolayı bu biraz küçülmüş. Geçtiğimizde 15 milyon dolarlık ihracat yapılmış, Erzurum'da 15 milyon dolarlık ihracat rakamı bizim o yerimizi çok yukarı çıkaracak rakamdır."

Turkmag Madencilik Sinter Manyezit Fabrikası Müdürü Hüseyin Genç ise 2010 yılında açılan tesiste 400 kişinin çalıştığını aktardı.

Vali Memiş'in kendilerini ziyaret ederek sorunlarını dinlediğini anımsatan Genç, şunları kaydetti:

"Şu anda sinter manyezit üretmekteyiz. Sinter manyezit yüksek ısıya dayanıklı malzeme olup çelik, cam ve diğer refrakter sanayilerinde tuğla ve harç yapımında kullanılmaktadır. Biz şimdi yarı mamul ürün üretmekteyiz, yarı mamulün şu an ki piyasa değeri 300-600 dolar arasında olup ihracat rakamlarımız 15 milyon dolardır. 15 milyon dolar ihracatı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bazı orman ve patlayıcı madde izinlerimizin çıkmamasından dertliyiz. Bunun önümüzdeki günlerde hızla çözülerek tarafımıza olumlu dönüş yapılmasıyla istihdam ve ihracatı arttıracağız."

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Anahtar Kelimeler:
Aşkale erzurum ihracat Maden

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