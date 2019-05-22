Madenciler hem istihdamı hem ihracatı artırmak istiyor

Türkiye'de sinter manyezit üreten 3 büyük firmadan biri olan Turkmag Madencilik Sinter Manyezit Fabrikası Müdürü Hüseyin Genç, "15 milyon dolar ihracatı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bazı orman izinlerimizin, patlayıcı madde izinlerimizin çıkmamasından dertliyiz. Bunun önümüzdeki günlerde hızlı şekilde çözülerek, tarafımıza olumlu dönüş yapılmasıyla istihdam ve ihracatı artıracağız." dedi. Erzurum Valisi Okay Memiş, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu ile Aşkale ilçesinde faaliyet gösteren Turkmag Madencilik Sinter Manyezit Fabrikası'nı ziyaret etti. Fabrika müdürü Hüseyin Genç ve işletme sahibi Salih Cihan'dan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Memiş, daha sonra baret takıp fabrikayı ve maden ocağını inceledi. Ruhsatı dolan ocakların ruhsatlarının yenilenmesi ve maden çıkarmak için kullanılan patlayıcı madde kullanımı konusunda gerekli izinlerde kolaylık sağlanması konusunda Vali Memiş'ten talepte bulunan fabrika yöneticileri, bu sorunların giderilmesiyle ihracatı ve istihdamı artıracaklarına dair söz verdi.

Vali Memiş, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 400 kişiyi istihdam eden firmanın ürettiği madeni, yarı mamul olarak yurt dışına ihraç ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Türkiye'deki bu işi yapan 3 büyük firmadan birisi burası. Firmanın çalışan ve yöneticileriyle bir araya geldik. Bizden birtakım istekleri oldu, benim gördüğüm bir takım eksikler var onları da ben ilettim. Hedefleri inşallah süresi dolan ocakların ruhsatının yenilenmesi. Yeni ocaklarla en az 600 kişiyi daha istihdam etmek istiyorlar. Erzurum Valisi olarak atandığım günden bu yana istihdam yaratan bütün müesseselerin yanında olmaya gayret ediyorum." Memiş, fabrikanın bürokratik sorunlarını çözeceklerini belirterek, "İhracat rakamlarımızın düşük olmasının en büyük sebeplerinden birisi bu tür firmaların ihracat ve vergi ile ilgili işlemlerini İstanbul üzerinden yürütmeleridir. Kendilerine rica ettim, Erzurum'a alacaklar. 2011 yılında 30 milyon dolarlık ihracat yapmışlar sonra piyasanın şartlarından dolayı bu biraz küçülmüş. Geçtiğimizde 15 milyon dolarlık ihracat yapılmış, Erzurum'da 15 milyon dolarlık ihracat rakamı bizim o yerimizi çok yukarı çıkaracak rakamdır."