FİNANS

Madencilik sektöründe işverenler sendika kurdu

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 11:37 | Son Güncelleme

Madencilik sektöründe işverenler sendika kurdu

Madencilik sektöründe faaliyet göstermek üzere MASS Maden Sanayicileri İşveren Sendikası adlı bir işveren sendikasının kurulduğu bildirildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, ilk yönetim kurulu toplantısının 16 Kasım'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Ankara'da kurulan sendikanın başkanlığına Celal Koloğlu'nun getirildiği kaydedilen açıklamada, başkan vekilliğine Naci İlci ve Hüseyin Acar'ın, genel sekreterlik görevine ise Maden Yüksek Mühendisi Halim Demirkan'ın seçildiği ifade edildi.

PARTNERBeklenen Cuma Haftası Beklenen Cuma Haftası
Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyorTürkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor
İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileriİşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Tic. AŞ’den Celal Ko Maden Maden Sanayicileri İşveren Sendikası

En Çok Okunan Haberler

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

TESK'ten kış lastiği uyarısı

TESK'ten kış lastiği uyarısı

Gram altın ne kadar? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar? İşte çeyreğin fiyatı

Kimsenin yüzüne bakmadığı üründen servet kazanıyor

Kimsenin yüzüne bakmadığı üründen servet kazanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'ndan 19 bin 101 yolcu uçtu

İstanbul Havalimanı'ndan 19 bin 101 yolcu uçtu

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

Perakende satış endeksi Eylül’de aylık yüzde 4.6, yıllık yüzde 3.4 azaldı (2)

Perakende satış endeksi Eylül’de aylık yüzde 4.6, yıllık yüzde 3.4 azaldı (2)

Soğanın fiyatı yine artışta

Soğanın fiyatı yine artışta

Bakan Pekcan: Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz (2)

Bakan Pekcan: Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.