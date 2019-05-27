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Madende 500 sahanın ilk ihalesi 1 Temmuz'da

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 18:25 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız: - "500 adet maden sahasının ihale ilanı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk ihale 1 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) ihale edilecek 500 maden sahasından ilkinin ihalesinin 1 Temmuz 2019'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Cansız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, MAPEG tarafından ihalesi yapılacak olan toplam 500 adet maden sahasının ihale ilanının bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatarak, "İlk ihale 1 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir." açıklamasında bulundu.

MAPEG'in ilanına göre, ihalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri gibi bilgiler, Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süre ile erişime açık tutulacak.

Sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve saat 09.00-09.30 arasında MAPEG'in ihale komisyonuna doğrudan yapılacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak ihalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız

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