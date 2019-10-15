PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat, PTT olarak dünya değerlerinin ileriki dönemlerde de kıymetli ve kalıcı olması için anma pulu bastırdıklarını dile getirerek, "Bugün de Gandhi'nin doğumunun 150'nci yılı dolayısıyla bastırdığımız anma pulunu imzalayacağız." dedi.

Canbolat, "Mahatma Gandhi'nin Doğumunun 150. Yılı" konulu anma pulu lansmanı ve sergisinde yaptığı konuşmada, Gandhi'nin adaleti ve sevgiyi hayatının odağına koyduğunu söyledi.

Pasif direnişin dünya üzerindeki en büyük temsilcisi olan Gandhi'nin, temel felsefesinin şiddetten uzak kalmak, topluma adanmak, güçlü ruh ve hakikat arayışı olduğunu anlatan Canbolat, "Gandhi, insan olmanın gereğini icra ediyor. İdeolojilerin ötesinde, temeline sevgiyi konumlandıran Gandhi, insanların gerek ulusal gerek uluslararası arenada sevgi bağıyla bir arada olmasını amaçlıyor." diye konuştu.

Adaletli bir hayatın insanlığının geleceği adına olmazsa olmaz olduğunun adını koyan Gandhi'nin, kadın haklarını savunarak, düşüncesinin temeline insanı oturttuğunu belirten Canbolat, şunları kaydetti: