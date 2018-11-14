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Mahir Eller Projesi açılış toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 16:03 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Sığınmacı meselesi, siyasi olduğu kadar ekonomik yönü de olan bir konudur. Devletimiz siyasi olarak yaraların sarılması için çalışırken, biz de ekonomik olarak yaraların sarılması için uğraşıyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sığınmacı meselesi, siyasi bir konu olduğu kadar ekonomik yönü de olan bir konudur. Devletimiz siyasi olarak yaraların sarılması için çalışırken, biz de ekonomik olarak yaraların sarılması için uğraşıyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'da düzenlenen Mahir Eller Projesi'nin açılış toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en ağır sığınmacı sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Suriye iç savaşında 7 milyon Suriyeli'nin ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bu insanların yarısının Türkiye'de misafir edildiğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin hayatını kolaylaştırmak için, 32 milyar dolar harcama yapıldığına işaret ederek, "Bölgemizde huzur ve sükuneti sağlamak adına yaraları sarıyoruz. Zira biliyoruz ki huzur olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan da zenginlik olmaz. Dolayısıyla, sığınmacı meselesi, siyasi olduğu kadar ekonomik yönü de olan bir konudur. Devletimiz siyasi olarak yaraların sarılması için çalışırken, biz de ekonomik olarak yaraların sarılması için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Bu projeyle öncelikle geçici koruma altındaki Suriyelilerin en yoğun bulunduğu Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'ya odaklanıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Mahir Eller Projesi ile mesleki yeterliliği, birikimi olan ve daha iyi çalışma koşulları arayan insanlara dokunmayı hedeflediklerini bildirdi.

- "Hükümetimiz burada da yanımızda olduğunu gösterdi"

Hisarcıklıoğlu, projeye katılanların hem daha kolay iş bulabileceğini hem de firmalara ve Türkiye'ye katkı sağlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"12 şehrimizde yer alan tüm firmalarımızı, 'birlikte yaşamak ve birlikte çalışmak için' gönüllü işveren olmaya davet ediyorum. Hükümetimiz, burada da yanımızda olduğunu gösterdi. Firmalarımıza, proje kapsamında ilk kez istihdam edilecek geçici koruma altındaki Suriyeli çalışanlar için teşvik verilecek. Çalışma izni ücretleri ve yeni istihdam ettiği kişinin toplam maliyetinin yüzde 10'u, proje süresince 6 ay boyunca karşılanacak. İşverenlerimiz, bu proje kapsamdaki tüm süreçler için 12 şehrimizdeki odalarımızdan danışmanlık alabilecek."

Bu projenin sadece bir istihdam projesi olmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, projeyle 30 bin kişinin mesleki yetkinliklerinin ve becerilerinin artırılmasının sağlanacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, projenin tamamında, Suriyeli sığınmacılar ile Türk vatandaşları arasında yüzde 35-65 oranını korumaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Bundan sadece sığınmacı kardeşlerimiz değil, tüm Türkiye kazançlı çıkacak." dedi.

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