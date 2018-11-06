FİNANS

Mahmudiye çileğinde sezonun son hasadı yapılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 14:59 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi’nde son yıllarda büyük gelişim gösteren çilek üretiminde, bu yılın son ürünlerinin hasadına başlandı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi’nde son yıllarda büyük gelişim gösteren çilek üretiminde, bu yılın son ürünlerinin hasadına başlandı. İstanbul pazarına gönderilen çileğin kilosu, 15 liradan alıcı buluyor. Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi’nde çilek üretimi yüzleri güldürüyor. Son yıllarda bölgede zeytin üretimine alternatif olarak yapılan çilek üretiminde kış sezonu yaklaşırken, son hasad da yapılmaya başlandı. Üreticiler, bu yıl ki rekolteden ve fiyattan memnun. 'Mahmudiye çileği' olarak son yıllarda markalaşmaya da başlayan çilek, İstanbul pazarında 15 liradan alıcı buluyor. Mahallede yıllık 25 ile 30 ton arasında çilek üretimi yapan Kazım Şeker, “İlk etapta, devlet bize fideleri verdi, biz de ektik. Devlet sera naylonunu da verdi. Bu yıl sezonun sonuna geldik. Kar gelirken, seralarımızı açıp çileklerimizi dinlenmeye bırakacağız. Mart ayında gelip, temizliğini yapıp, naylonumuzu örtüp, yaz sezonunda açık alanda üretimimize başlayacağız” dedi. Kazım Şeker, ilk hasadını mayıs ayında yaptıkları çilekte, aralık ayına kadar ürün aldıklarını söyledi. 16 serası olduğunu belirten Kazım Şeker, “Ürettiğimiz çileği İstanbul haline veriyoruz. Şu anda fiyatlar da çok iyi, 15 liraya kadar çıktı” diye konuştu. Orhangazi İlçe Tarım Müdürü Gürkan Kabul ise, mahallede çilek üretiminin son yıllarda arttığını belirterek, “Şu anda yaklaşık 30 üreticimiz, 250 dekar alanda ve yıllık 500 ton civarında çilek üretimi yapabiliyor. Elde edilen ürünün büyük bir kısmı İstanbul pazarına gidiyor ve iyi fiyatla da satışı yapılıyor. Bölgede aranan bir ürün konumuna geldi” dedi. Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere ise, çilek üretimine katkı sağlamak için oda ve belediye öncülüğünde 2011 yılından bu yana çilek festivali de düzenlediklerini hatırlatarak, "Daha önce Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte proje dahilinde üreticilerimize 50 bin metrekare sera naylonu dağıttık. Geçtiğimiz yıllarda ilçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte çilek fidesi de dağıtmıştık. Mahmudiye Mahallesi’nde herkes çilek üretimi yapıyor” dedi.

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