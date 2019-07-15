FİNANS

Makarna 5 ayda 251 milyon dolar kazandırdı

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

Türkiye'nin, ocak-mayıs dönemindeki makarna ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 7, gelir olarak ise yüzde 9 arttı - İhracatta ulaşılan pazar sayısı 154'den 160'a çıktı - Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu: - "Geçen yılın ilk 5 ayında yaklaşık 230 milyon dolarlık bir ihracat gelirimiz vardı. Bu yıl ise 251 milyon 852 bin 338 dolarlık gelirle yüzde 9'luk büyümeyi realize etmiş olduk"

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Makarna üretim ve ihracatında önemli bir konumda bulunan Türkiye, yılın ilk 5 ayında yüzde 9 artışla 251 milyon 852 bin 338 dolar dış satım geliri elde ederken, ulaştığı ülke sayısını da 160'a çıkardı.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, sektördeki gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Makarna üreticileri açısından 2019 yılının şu ana kadar iyi geçtiğini belirten Külahçıoğlu, ihracat miktarında yüzde 7'lik artışla sektörün yükselişini sürdürdüğünü vurguladı.

Külahçıoğlu, yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla gelir bazında yüzde 9'luk ihracat artışı yakalandığını belirterek, "Geçen yılın ilk 5 ayında yaklaşık 230 milyon dolarlık bir ihracat gelirimiz vardı. Bu yıl ise 251 milyon 852 bin 338 dolarlık gelirle yüzde 9'luk büyümeyi realize etmiş olduk." dedi.

Miktar bazında da artış yaşandığını ifade eden Külahçıoğlu, ocak-mayıs döneminde ihraç edilen makarna miktarının 2018'in aynı dönemi göre yüzde 7 artarak 538 bin 824 tona çıktığı bilgisini verdi.

Külahçıoğlu, Türkiye'nin 2018 yılında 1 milyon 200 bin tonun üzerinde makarna ihracatı yaptığını anımsatarak, 2019 yılı için belirledikleri yüzde 15'lik ihracat artışı hedefi için umutlu olduklarını söyledi.

- "Adını duymadığınız ülkelere ulaşıyoruz"

Ulaştıkları pazar sayısını arttırma yönünde yoğun çaba harcadıklarını aktaran Külahçıoğlu, birçok kişinin adını bile duymadığı ülkelerin sofrasına Türk makarnasının götürüldüğünü kaydetti.

Külahçıoğlu, geçen yıl 154 ülkeye yapılan ihracatın Fildişi Sahili, Malavi, Polinezya, Mayotte, Peru, Dominik Cumhuriyeti'nin eklenmesiyle 160'a çıktığını ifade ederek, "Üreticilerimiz durmuyor, dünyanın her yerine gidiyorlar. Afrika gibi zorlu coğrafyalarda, otellerin bile olmadığı kentlerde pazarlar yaratıp, ülkemizin ihracatına katkı sağlıyorlar." diye konuştu.

Külahçıoğlu, ihracat pazarına eklenen yeni 6 pazara, 2019'un ilk 5 ayında 700 tona yakın ürün gönderildiği bildirdi.

- "Sektörün büyüklüğü 1 milyar dolar"

Büyüklüğü 1 milyar doları bulan Türk makarna sektöründe 24 üreticinin olduğuna işaret eden Külahçıoğlu, 40 bin kişiye direkt ve dolaylı olarak istihdam sağlandığına dikkati çekti.

Külahçıoğlu, Türkiye'nin makarna üretiminde ve ihracatında önemli bir konumda olduğuna değinerek, "Her geçen yıl büyüyen bir Türk makarna sektör var. Girdiğimiz pazarlarda hep kalıcı oluyoruz. Gelecek yıl, bu yükseliş trendimizi korumak istiyoruz. Bu durum ülkemiz açısından sevindirici." dedi.

- "İç tüketim de artıyor"

Makarnanın son yıllarda ev dışında da tercih edilen bir ürün hale geldiğini ifade eden Külahçıoğlu, iç tüketim rakamlarının da artış gösterdiğini kaydetti.

"Tüketimde dünya sıralamasında 18. sıradaydık, 8. sıraya yükseldik." diyen Külahçıoğlu, "Kişi başı tüketim 8 kilogram, bu da sevindirici. Bunu daha yukarıya çıkarmak için farklı kanallardan tüketicileri bilgilendiriyoruz. Ev dışı tüketim ciddi artış gösterdi. Artık dışarıda da makarna tüketimi tercih edilir hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

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