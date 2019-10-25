Makarna tüketiminde artış

MERSİN (AA) - Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, "Makarnanın uzun süre muhafaza edilebilmesi, çeşitliliği, kolayca hazırlanması, lezzeti, besleyici ve ekonomik bir gıda maddesi olması nedeniyle dünyada ve ülkemizde tüketimi günden güne artmaktadır." ifadesini kullandı.

Külahçıoğlu, 25 Ekim Dünya Makarna Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu günün, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği'nin girişimiyle 1998 yılından beri kutlandığını belirtti.

Birçok ankette Amerika kıtasından Afrika’ya kadar her ülkede en sevilen yemeğin makarna olduğunun ortaya çıktığını aktaran Külahçıoğlu, makarnanın, her kesimin erişebileceği sağlıklı bir seçim olduğunu vurguladı.

Külahçıoğlu, makarnanın, 'Akdeniz Diyeti' gibi çok sayıda sağlıklı beslenme programı için temel bileşen olduğuna dikkati çekerek, "Makarna yemekleri, sebze, kuru baklagiller gibi özellikle çocuklar tarafından az tüketilen sağlıklı besinlerin daha fazla tüketilmesini sağlayan lezzetli bir yoldur." değerlendirmesinde bulundu.