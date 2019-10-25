FİNANS

Makarna tüketiminde artış

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu: - "Makarnanın uzun süre muhafaza edilebilmesi, çeşitliliği, kolayca hazırlanması, lezzeti, besleyici ve ekonomik bir gıda maddesi olması nedeniyle dünyada ve ülkemizde tüketimi günden güne artmaktadır"

MERSİN (AA) - Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, "Makarnanın uzun süre muhafaza edilebilmesi, çeşitliliği, kolayca hazırlanması, lezzeti, besleyici ve ekonomik bir gıda maddesi olması nedeniyle dünyada ve ülkemizde tüketimi günden güne artmaktadır." ifadesini kullandı.

Külahçıoğlu, 25 Ekim Dünya Makarna Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu günün, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği'nin girişimiyle 1998 yılından beri kutlandığını belirtti.

Birçok ankette Amerika kıtasından Afrika’ya kadar her ülkede en sevilen yemeğin makarna olduğunun ortaya çıktığını aktaran Külahçıoğlu, makarnanın, her kesimin erişebileceği sağlıklı bir seçim olduğunu vurguladı.

Külahçıoğlu, makarnanın, 'Akdeniz Diyeti' gibi çok sayıda sağlıklı beslenme programı için temel bileşen olduğuna dikkati çekerek, "Makarna yemekleri, sebze, kuru baklagiller gibi özellikle çocuklar tarafından az tüketilen sağlıklı besinlerin daha fazla tüketilmesini sağlayan lezzetli bir yoldur." değerlendirmesinde bulundu.

Ürünün tüketiminin de günden güne arttığını belirten Külahçıoğlu, şunları kaydetti:

"Makarnanın uzun süre muhafaza edilebilmesi, çeşitliliği, kolayca hazırlanması, lezzeti, besleyici ve ekonomik bir gıda maddesi olması nedeniyle dünyada ve ülkemizde tüketimi günden güne artmaktadır. 2017 yılında kişi başı makarna tüketimimiz 8,5 kilogram iken 2018 yılında 8,7 kilograma çıkmıştır. Kar amacı gütmeyen gıda ve beslenme eğitimi kuruluşu Oldways tarafından hazırlanan, aralarında Prof. Dr. Nevin Şanlıer'in de bulunduğu 27 bilim insanının imzaladığı bildirgeye göre, karbonhidrat, yağ ve protein açısından dengeli olarak hazırlanmış bir diyet, sağlıklı bir hayatın temeli için şarttır. Obezite ve diyabetin dünyada yaygınlık gösterdiği bir dönemde, makarna yemekleri ve diğer düşük glisemik indekse sahip besinler, özellikle vücut ağırlığı normalin üstündeki bireylerde kan şekerini ve vücut ağırlığını kontrol etmeye yardımcı olabilir."

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açıklama makarna mersin

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