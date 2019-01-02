Makarnalık buğdayda çiftçiye alım garantisi

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, sektörün ihtiyaç duyduğu miktar ve kalitede buğdayı iç piyasadan karşılamayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliği protokolü imzaladık. Çiftçinin ürettiği buğdaya alım garantisi vereceğiz. Buna karşılık da bizim istediğimiz tohumların ekilmesini sağlamış olacağız ve direkt olarak çiftçiden fabrikalara ürünlerimizi alabileceğiz." dedi.

Külahçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makarna sektörünün teknolojik atılımlarla yıllık 2 milyon ton kurulu kapasiteye ulaştığını, toplam cironun da 1 milyar doları bulduğunu bildirdi.

Sektörde yaklaşık 30 bin kişinin istihdam edildiğini dile getiren Külahçıoğlu, dünyada İtalya'dan sonra en çok makarna ihraç eden 2'inci ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Sektörün 2018 için koyduğu 1 milyon 200 bin tonluk ihracat hedefinin yakalandığını anlatan Külahçıoğlu, bu yıl da dış satımda yüzde 15 artış hedeflediklerini ifade etti.