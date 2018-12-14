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Makas değiştiren TAV büyük havalimanlarının peşinde

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 11:25 | Son Güncelleme

TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener: - "TAV olarak artık makas değiştirdik. Artık büyük havalimanları peşinde koşuyoruz" - "Antalya Havalimanı'nı da alarak İstanbul'da kaybedeceğimiz FAVÖK'ün, yüzde 50'sini kazanmış olduk. Bundan sonraki yıllarda ikinci yüzde 50'yi kazanıp İstanbul'daki kaybı sıfırlamak istiyoruz" - "61 havalimanında servis şirketlerimiz ile hizmet vermeye başladık. 21 ülkede 76 havalimanındayız"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "TAV olarak artık makas değiştirdik. Artık büyük havalimanları peşinde koşuyoruz." dedi.

Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TAV olarak 2013 yılında 12 havalimanı işlettiklerini, şu anda işlettikleri havalimanı sayısını 15'e çıkardıklarını söyledi.

2013 yılında İstanbul'un yeni 3. havalimanı ihalesini kaybettikten sonra strateji değişikliğine gittiklerinin altını çizen Şener, "Tabii ki havalimanlarında büyümemiz devam edecekti ama biz servis şirketlerimizle, yani bizim yer hizmetleri şirketimiz, yiyecek-içecek şirketimiz, duty free şirketimiz ve teknoloji şirketimiz ile bizim dışımızdaki havalimanlarında çalışmasını serbest bıraktık ve böyle bir strateji ortaya koyduk." yorumunu yaptı.

Şener, 61 havalimanında servis şirketleri ile hizmet vermeye başladıklarını ve 21 ülkede 76 havalimanında yer aldıklarını kaydetti

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- "İşimizi iyi yaptığımız için yurt dışında sıkıntı yaşamadık"

"TAV olarak artık makas değiştirdik. Artık büyük havalimanları peşinde koşuyoruz ama bir yandan bizim servis şirketlerimiz de bizim işletmediğimiz havalimanlarında iş veriyor" diyen Şener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya Havalimanı'nı da alarak İstanbul'da kaybedeceğimiz FAVÖK'ün, yüzde 50'sini kazanmış olduk. Bundan sonraki yıllarda ikinci yüzde 50'yi kazanıp İstanbul'daki kaybı sıfırlamak istiyoruz. Bizim yeni havalimanında Türk Hava Yolları ile beraber TGS ortaklığımız var. Havaş olarak yer alıyoruz. Duty Free şirketimiz orada bazı mağazaları işletecek.

Onun dışında yiyecek-içecek şirketimiz de 4 bin metrekarelik yer aldı. O da yeni havalimanında yer alacak. Biz aynı diğer havalimanlarında yaptığımız gibi 3. havalimanında servis şirketlerimiz devam edecek. Bizim yurt dışında yaptığımız işlerde şu ana kadar bir sorunumuz olmadı. Yurt dışında milliyetçi yaklaşımlar oluyor. Hele havalimanı özelleştirmelerinde ama biz işimizi iyi yaptığımız için herhangi bir sıkıntı yaşamadık."

TAV'ın tarihi, 1997'de İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali ihalesiyle başladı. TAV, ihaleyi kazanan Tepe ve Akfen Grupları'nın ortak girişimi olarak kuruldu. İstanbul Atatürk Havalimanı, dünyada "Yap-İşlet-Devret" modeliyle gerçekleştirilen projelerin ilk örneklerinden olurken 2000 yılında hizmete girdi.

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye'de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum, Gazipaşa Alanya ve Antalya havalimanlarını işletiyor. TAV yurt dışında ise Gürcistan'ın Tiflis ve Batum, Tunus'un Monastir ve Enfidha-Hammamet, Makedonya'nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan'ın Medine ve Hırvatistan'ın Zagreb Havalimanı'nda faaliyette.

Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya'nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor.

TAV 2017'de iştirakleriyle birlikte 836 bin uçak seferine ve 115 milyon yolcuya hizmet sundu.

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TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener

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