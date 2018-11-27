Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov Bursa'da

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA Ticaret ve Sanayi Odası'nın Kasım ayı Meclis Toplantısı'na onur konuğu olarak Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov katıldı. İvanov, "2015 ile 2017 yılları arasında Türkiye ile olan ticaret hacmimizi 63 milyon arttırmayı başardık" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kasım ayı Meclis Toplantısı BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirdi. Toplantıya onur konuğu olarak Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov katıldı. Açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov'u ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti. Burkay'ın ardından kürsüye çıkan Gjorge İvanov, iki ülke arasındaki anlaşmalarla ilgili ciddi ilerlemeler olduğunu kaydetti. Her yıl ticari ilişkileri arttırmak adına önemli adımlar atıldığını ifade eden İvanov, "Her iki ülke için hem siyasi hem de güvenlik manasında en zor iki yıl olan 2015 ile 2017 yılları arasında ticaret hacmimizi 63 milyon arttırmayı başardık. Yani 393 milyon dolardan 456 milyon dolara çıkardık" dedi.