FİNANS

Makina ihracatında kilogram başına fiyat 6.2 dolara yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 11:56 | Son Güncelleme

Makina ihracatında kilogram başına fiyat 6.2 dolara yükseldi

İstanbul, 6 Eylül (DHA) Makina ihracatında kilogram başına fiyat 6.2 dolara yükseldiMakina ihracatında kilogram başına fiyat 6.2 dolara yükseldi

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