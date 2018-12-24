Makina İmalatçıları Birliği'nden WIN Eurasia'ya destek

İstanbul, 24 Aralık (DHA) - Avrasya bölgesi sanayi fuarı WIN Eurasia ve Makina İmalatçıları Birliği arasında gerçekleşen işbirliği ile Türkiye makine sanayisinin yurt dışındaki pazar payının attırılması hedefleniyor.

WIN EURASIA, bu yıl Makina İmalatçıları Birliği’nin desteği ile 14 - 17 Mart 2019 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından sanayi devlerini TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde buluşturacak.

Makina İmalatçıları Birliği’nin WIN EURASIA Fuarını destek kapsamına aldığını açıklaması ile fuar bu yıl, Türkiye’nin üretici gücü konumunda bulunan Türk makinecileri ile gücüne güç katacak.

Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden birleştirme ve kaynak teknolojilerine , hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi bir araya getiren WIN EURASIA, katılımcılarına otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik gibi teknolojik gelişmeleri de yakından deneyimleme imkanı sunacak.

“Geleceğin Parçası Ol” sloganıyla, üretim süreçlerinin ve teknolojik yeniliklerin; Endüstri 4.0 konsepti altında bir araya geldiği WIN EURASIA’da, alanında uzman isimlerin katılacağı konferanslarla sektörün gelecek vizyonu da tartışılacak.

Avantajlı katılım koşulları ile fuarda yer alacak olan Makina İmalatçıları Birliği üyeleri, 2 binin üzerinde ulusal ve uluslararası markanın sahne aldığı, her yıl 75 binin üzerinde yerli ve yabancı sektör profesyonelinin ziyaret ettiği Avrasya’nın en önemli sanayi buluşmasında, Türkiye’nin üretimini ve Türkiye’nin makinacılarının geldiği noktayı Avrupa ve Asya pazarları ile paylaşacak. (Fotoğraflı)

