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Makine ihracatçıları hedef büyüttü

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 11:09 | Son Güncelleme

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu: - "Biz makine ihracatçılarının bu seneki hedefi, yüzde 20 artışla seneyi 18 milyar dolar ihracatla kapatmaktı. Bu hedefe doğru ilerliyoruz. Birkaç hafta daha sabredersek sene sonu rakamları göreceğiz" - "Türkiye'de makinecilerin ihracatı 16 senedir yüzde 15 artış hedefinin üzerinde gerçekleşiyor"

İBRAHİM ERİKAN - Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Biz makine ihracatçılarının bu seneki hedefi, yüzde 20 artışla seneyi 18 milyar dolar ihracatla kapatmaktı. Bu hedefe doğru ilerliyoruz. Birkaç hafta daha sabredersek sene sonu rakamları göreceğiz. Türkiye'de makinecilerin ihracatı 16 senedir yüzde 15 artış hedefinin üzerinde gerçekleşiyor." dedi.

Karavelioğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin ihracatını sürekli takip ettiklerini, bunun sektörler açısından önemli bir konu olduğunu söyledi.

Makine ihracatının genel ihracattaki payının da önemine değinen Karavelioğlu, "Türkiye'nin ihracatının yüzde 10'a yakın arttığını ve sene sonu için konulan hedefe de ulaşacağımızı biliyoruz." diye konuştu.

Karavelioğlu, makine ihracatçılarının 16 yılda büyük bir başarıya imza attığını, ihracatlarını 9 kat yükselttiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz makine ihracatçılarının bu seneki hedefi, yüzde 20 artışla seneyi 18 milyar dolar ihracatla kapatmaktı. Bu hedefe doğru ilerliyoruz. Birkaç hafta daha sabredersek sene sonu rakamları göreceğiz. Türkiye'de makinecilerin ihracatı 16 senedir yüzde 15 artış hedefinin üzerinde gerçekleşiyor. Çok mutluyuz, gururluyuz, iyi gidiyoruz."

- Makine ihracatçılarının iki önemli hedefi

Bu seneki ihracatın, 17,5 milyar dolar gibi bir rakamda kalsa dahi hedeflerinin altında olmayacağını ifade eden Karavelioğlu, bu durumda bile yüzde 15 artış hedeflerini tutturmuş olacaklarını bildirdi.

Karavelioğlu, makine ihracatının Türkiye ihracatına oranı hakkında bilgi vererek, şunları aktardı:

"Makine ihracatçıları olarak Türkiye ihracatı içindeki payımız yüzde 10'un üzerine çıkmış durumda, asla bunun gerisine düşmeyecek. 5 sene içerisinde gerçekleştirmek üzere iki tane hedefimiz var. Birincisi makine ihracatının toplam ihracat içindeki payının yüzde 15'e çıkması, ileri ülkelerde olduğu gibi. İkincisi de makine dış ticaretinden açık vermeyelim. Bu ikisini de 5 seneye kalmadan gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. İnançlı ve iyi giden bir sektör, bu açıdan mutluyuz."

- "2023'te 100 milyar dolarlık makine ihracatı hedefi"

Karavelioğlu, Türkiye'nin 2023'te gerçekleştirmeyi hedeflediği 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"500 milyar dolarlık ihracat hedefine şöyle bakmak lazım. Bu çok bilinen bir konu değil, o 500 milyar dolarlık ihracat hedefi konulduğunda, aslında onun bir başka tarifi vardı. Dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay almaktı. 2023'te dünya ticaretinin 35 trilyon dolar civarında olacağı tahmin edilmişti. Bugün dünya ticareti 17,5 trilyon dolar. Baktığınız zaman 250-300 milyar dolar arasında bir yere düşmüş oluyor bu 500 milyar ama bir söylem birliği olması açısından, vizyon çizmiş olması açısından Türkiye'nin ihracatına 500 milyar dolar hedef koymak iyidir ve doğrudur. Makine de bunun içinde yüzde 20'ye ulaşacaktır, 100 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Gerçekçi olalım, ilk etapta makine ihracatının, Türkiye ihracatı içinde yüzde 15'e ulaşması gerçekçi olandır."

Makinenin dünyanın en zor ihtisas isteyen alanı olduğunu anlatan Karavelioğlu, "Öyle logaritmik olarak artamaz. Biz senede yüzde 15 olarak artmaya devam edersek dünyanın ihracatı yüzde 9 civarında artıyor, hem dünya pazarındaki payımız hem de Türkiye'deki payımız artacaktır." ifadesini kullandı.

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