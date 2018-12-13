Makine ihracatçıları hedef büyüttü

İBRAHİM ERİKAN - Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Biz makine ihracatçılarının bu seneki hedefi, yüzde 20 artışla seneyi 18 milyar dolar ihracatla kapatmaktı. Bu hedefe doğru ilerliyoruz. Birkaç hafta daha sabredersek sene sonu rakamları göreceğiz. Türkiye'de makinecilerin ihracatı 16 senedir yüzde 15 artış hedefinin üzerinde gerçekleşiyor." dedi.

Karavelioğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin ihracatını sürekli takip ettiklerini, bunun sektörler açısından önemli bir konu olduğunu söyledi.

Makine ihracatının genel ihracattaki payının da önemine değinen Karavelioğlu, "Türkiye'nin ihracatının yüzde 10'a yakın arttığını ve sene sonu için konulan hedefe de ulaşacağımızı biliyoruz." diye konuştu.

Karavelioğlu, makine ihracatçılarının 16 yılda büyük bir başarıya imza attığını, ihracatlarını 9 kat yükselttiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz makine ihracatçılarının bu seneki hedefi, yüzde 20 artışla seneyi 18 milyar dolar ihracatla kapatmaktı. Bu hedefe doğru ilerliyoruz. Birkaç hafta daha sabredersek sene sonu rakamları göreceğiz. Türkiye'de makinecilerin ihracatı 16 senedir yüzde 15 artış hedefinin üzerinde gerçekleşiyor. Çok mutluyuz, gururluyuz, iyi gidiyoruz."