Makine ihracatı 10 ayda 14 milyar dolara ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin makine ihracatı, yılın 10 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 17,1 artarak 14 milyar dolara ulaştı.

Makine İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-ekim döneminde toplam ihracatını 14 milyar dolara yükselten makine sektörünün en büyük 3 pazarı Almanya, ABD ve İngiltere oldu. Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olan Almanya'ya gerçekleşen makine ihracatı 2 milyar doları, ABD'ye yapılan ihracat ise 1 milyar doları aştı.

Yılın 10 ayında yüzde 17,1 artış gösteren makine ihracatında, ilk 10 ürün grubu içerisinde en büyük artışlar inşaat ve madencilik makineleri, tarım ve ormancılık makineleri, pompa-kompresörler ve takım tezgahlarında oldu.

Söz konusu dönemde Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen ihracattaki artış dikkati çekti. Ekim sonu itibarıyla Hollanda'ya makine ihracatında yaşanan yüzde 59'luk artışın yanı sıra Romanya'da yüzde 34, Fransa'da yüzde 25, İngiltere'de ise yüzde 23'lük yükseliş gerçekleşti. Özbekistan ve Rusya'da ise sırasıyla yüzde 53 ve yüzde 40'lık artış kaydedildi.