Makine ihracatı 4 ayda 6 milyar dolara dayandı

İSTANBUL (AA) - Türk makine sektörü ihracatı yılın ilk dört ayında 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 artışla 5,8 milyar dolara ulaştı.

Makine İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin makinecileri yılın ilk 4 ayında başta ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa olmak üzere sanayisi gelişmiş ülkelerde önemli ölçüde ihracat artışı sağladı.

Türk makine sektörünün en büyük ihracat pazarı Almanya sanayiindeki durgunluk ise bu ülkeye yapılan makine ihracatının yüzde 8,8 gerilemesine neden oldu. Türk makine sektörü bu performansıyla ihracat gelirini, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artırdı. Sektörün toplam ihracatı 5,8 milyar dolara yükseldi.

Makine sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,8'e ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yerli makinenin Türkiye ekonomisinin ilacı olduğunu vurguladı.

Bu ilacın etkisini artırmak için ivedilikle atılması gereken adımın, makine sektörünü yeniden stratejik sektörler arasında konumlamak olduğunun altını çizen Karavelioğlu, "Bu kapsamda yerli sanayiciyi yerli makine kullanmaya teşvik etmek ve başta makine olmak üzere tüm yüksek teknolojili mal ve ürünlerin ihracatını destekleyici politikalar uygulamak öncelik olmalıdır. Dış ticaret açığını kapamak hepimizin milli sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.