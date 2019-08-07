Makine ihracatı 7 ayda 10 milyar doları geçti

İSTANBUL (AA) - Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye'nin makine ihracatının 7 ayda 10,3 milyar doları aştığını bildirdi.

Karavelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, temmuzda 1,5 milyar dolar ihracat kaydeden makine sanayisinin, 7 aylık ihracatının 10,3 milyar dolara ulaştığını, sektörün başlıca ihracat pazarları içinde en yüksek değer artışının ABD, Fransa, İspanya ve Rusya'da gerçekleştiğini aktardı.

Sektörün son 12 aylık dönemdeki toplam ihracatının önceki döneme göre yüzde 6,3 artışla 17,7 milyar dolara yükseldiği bilgisini veren Karavelioğlu, ihracatın en çok inşaat ve madencilik makineleri, traktör, tarım ve ormancılık makineleri ile tekstil ve konfeksiyon makinelerinde arttığını anlattı.

Karavelioğlu, finans piyasalarında işaretleri artan parasal genişleme politikalarının, ilk 6 ayda yüzde 2,6 daralan dünya ticaretini olumlu etkilemesini umduklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sabit sermaye yatırımlarında yaşanan küresel yavaşlamaya rağmen yurt dışına giderek daha fazla makine satıyor olmamız sektörümüzün başarısının konjonktürel olmadığının göstergesidir. Korumacı tedbirler, siyasi yaptırımlar ve Brexit belirsizliği nedeniyle dünya makine ticareti azalırken, bizim ihracatımız ve dolayısı ile pazar payımız artıyor. Parasal genişleme, risk iştahını artıracak bir gelişmedir ve kısa süre içinde makinelerimizin fiyatlarına olumlu yansımaları olacaktır."